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ضبط 39 شخص من جنسيات مختلفة دخلوا البلاد بطرق غير شرعية

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تمكن عناصر مركز شرطة شحات اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على 39 شخص من جنسيات مختلفة دخلوا البلاد بطرق غير شرعية .

وبحسب ما أفادت مديرية أمن شحات في بيان لها نشرته عبر حسابها بموقع ” فيسبوك ” إنها تلقت معلومات بوجود اشخاص من جنسيات مختلفة في احدى الاستراحات بضواحي مدينة شحات،تعود ملكيتها لشخص اجنبي.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية انتقلت إلى الموقع حيث تبين وجود 39 شخص من جنسيات مختلفة، تم نقلهم الى المركز للتحقيق معهم والتأكد من جوازات السفر والاقامة.

وأشارت المديرية في بيانها إلى أن المقبوض عليهم اعترفوا بدخولهم للبلاد عبر المطار وختم دخول غير واضح مما يبين أن دخولهم غير قانوني وتزويرهم للأختام.

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مديرية أمن شحات

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صحيفة الساعة 24

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