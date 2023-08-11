شرطة طرابلس تكشف ملابسات مثيرة بواقعة سرقة تقدر قيمتها بمليون دينار ليبي

أفادت مديرية أمن طرابلس بتلقى مركز شرطة الأوسط بلاغا من سيدة تعرضت شقتها الكائنة في منطقة بو مشماشة للسرقة مصوغات ذهبية تقدر قيمتها بمليون دينار.

وبانتقال ضابط التحقيق لمعاينة مكان الجريمة وجد انها قد استعملت الشدة و القوة في خلع باب الشقة قبل الدخول اليها ، و بتكليف أعضاء التحري بالمركز لجمع المعلومات والبحث والتحري تم التوصل لمعلومات قادت رجال الامن للاشتباه بأحد الأشخاص .

و بعد أخذ اذن النيابة بالقبض و تفتيش بيته لم يتم العثور على الذهب عنده و لكن بالاستدلال معه اعترف بقيامه رفقة اخر بالسرقة و اخفاءها في مزرعة بمنطقة تاجوراء.

و تم التوصل إلى الشريك و بتعاون مع مركز شرطة تاجوراء تم القبض على المتهم الثاني و ضبط المسروقات .

من الجدير بالذكر أن أحد المتهمين ابن اخت المشتكية وهو المخطط لعملية السرقة.

واتخذت بشأن المتهمين الإجراءات القانونية اللازمة .