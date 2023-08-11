عقيلة صالح: أدعو تكالة للاستمرار في التواصل مع مجلس النواب

كشف رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عن إجرائه محادثة هاتفية مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري محمد تكالة لتقديم التهنئة بمناسبة انتخابه في منصبه.

وقال صالح في مقابلة مع قناة “روسيا اليوم”: أدعو تكالة إلى استمرار التواصل مع مجلس النواب لأجل التوصل إلى توافق للوصول إلى إجراء الانتخابات برلمانية ورئاسية.

وأشار إلى أن تكالة أبدى استعداده للتفاهم والتواصل من أجل العمل جميعا للخروج بليبيا من هذه الأزمة، متابعا: مجلس الدولة سينظر لملاحظات مجلس النواب حول قوانين الانتخابات وهي مقبولة ولا يمكن الاختلاف حولها.

وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة وجود حكومة واحدة تتولى عملية الإشراف على الانتخابات القادمة، مستكملا: ما زلنا في انتظار الالية التوافيقة مع مجلس الدولة لاختيار آلية تشكيل الحكومة الجديدة.

وأكد صالح أن التوافق مع مجلس الدولة مستمر ونحن في نهاية التشريعات للقوانين الانتخابية، لافتا إلى أنها ستكون جاهزة من الجانب القانوني قبل نهاية شهر أغسطس

وأضاف أن البعثة الأممية غير مقتنعة بإجراء الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة مهما كانت النتائج.