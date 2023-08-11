القبض على مصري متلبسًا ببيع الممنوعات أمام مقهى الديوانية

تمكن “مركز شرطة الصابري” بمديرية أمن بنغازي، من القبض على شخص مصري الجنسية يمتهن بيع حبوب الهلوسة بالقرب من مقهى الديوانية بمنطقة السلماني.

وعُقب ورود معلومات لأعضاء التحريات بمركز شرطة الصابري عن شخص في وضع إشتباه بمنطقة السلماني بالقرب من مقهي الديوانية وهناك بعض المركبات تتجه نحوه ويتحدث مع من فيها ويقومون بإعطاه النقود .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس مركز شرطة الصابري مقدم فرج العشيبى تعليماته بالبحث والتحري والتأكيد على المعلومات الواردة وتم خروج أعضاء التحريات بإمرة رئيس الوحدة ر ع أ علي البوسيفي إلى مكان الواقعة .

وعند وصولهم تم مشاهدة السالف الذكر واقفاً بجوار المقهى وبسؤاله عن أوراقه الشخصية اتضح انه مصري الجنسية وكان مرتبكاً غير مُتزن في تصرفاته وكلامه مما اثار الشك لدى أعضاء التحريات فباشر أعضاء التحريات بتفتيشه إحترازيا وضبط بحوزته سجائر ملفوفة يشتبه بأن تكون مواد مخدرة وعدد 6 اقراص 2 منها نوع بترل وجميعها حبوب هلوسة وتم ضبطه والانتقال به إلى المركز .

وبالإستلال معه تبين أنه يُدعى ي.ش.ع مصري الجنسية وتم إحالته إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع بنغازي .