الدبيبة يعبر عن مواساته بعد حادث حريق مستشفى بنغازي

بعد يوم من حادث حريق المستشفى الليبي الدولي في بنغازي،قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة،مواساته للمتضررين.

وقال الدبيبة في منشور عبر صفحته على فيسبوك، مساء اليوم الجمعة: “أجريت اتصالا هاتفيا بمدير مستشفى بنغازي الدولي؛ للمواساة بعد حادث الحريق الذي شبّ أمس بالمستشفى. نحمد الله ألّا خسائر بشرية في الحادث المفجع، وحمدا لله على السلامة لكل أهالي بنغازي الكرام، ولا أراكم الله سوءا”.

وكان حريق قد شب عصر أمس، بالمستشفى الليبي الدولي بمدينة بنغازي، مخلفا أضرارا مادية، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني بالمدينة من إخماده.

وأدى الحريق إلى إصابة ستة أشخاص بحروق بسيطة واختناقات وتم نقلهم بواسطة جهاز الإسعاف والطوارئ التابع للوزارة إلى مركز بنغازي الطبي حيث تلقوا الرعاية الطبية.