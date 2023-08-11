الكيلاني: يجري التنسيق في ملف علاج العقم مع جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية

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أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني أنه يجري التنسيق في ملف علاج العقم مع جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية لاستجلاب فريقين طبيين من دولتي مصر و تركيا لتوطين العلاج داخل البلاد.

وأوضحت الكيلاني، أن مرتبات المعاش الأساسي لصندوق التضامن الاجتماعي عن شهر يوليو الجاري سيجري صرفها خلال أقل من أسبوع.

وذكر وزير الشؤون الاجتماعية أنه سيجري صرف منحة الزوجة والأبناء عن الربع الثالث السنة الحالية في الفترة القليلة القادمة.

وطمأنت الوزير عبر منصة حكومتنا كافة العاملين في قطاع الشؤون الاجتماعية بانتهاء عملية مطابقة المرتبات وتسويتها، مثمنة تعاون وزارة المالية في إنجاز هذه الخطوة.

وأكدت تعاون وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والتأهيل في دعم شرائح الأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة وإعانتهم على تأسيس مشاريع خاصة بهم.

وأفادت الكيلاني أن الوزارة تعتزم زيارة الأردن ومصر خلال الأسبوع القادم لتحديد عدد الأطفال العائدين إلى ليبيا ممن تم إدخالهم في برامج علاجية لطيف التوحد.