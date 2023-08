عقيلة: أدعو تكالة لاستمرار التواصل للتوافق حول الانتخابات

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة للاستمرار في التواصل مع النواب للتوصل إلى توافق يفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية

وأضاف عقيلة في لقاء مع قناة روسيا اليوم، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع تكالة مشيرا إلى أن الأخير أبدى استعداده للتفاهم والتواصل والعمل على الخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة

وأشار عقيلة إلى أن مجلس الدولة سينظر في الملاحظات الواردة من مجلس النواب حول القوانين الانتخابية لافتا إلى أن تلك الملاحظات مقبولة ولا يمكن الاختلاف حولها.

وقال رئيس مجلس النواب إن هناك قناعة دولية بضرورة إجراء الانتخابات، ونعول على كل الدول الكبرى ونتعامل مع الجميع ولا ننحاز لدولة دون أخرى، وفق قوله.

وأضاف عقيلة أنه لا خلاف بينهم وبين البعثة، موضحا أنهم أكدوا لباتيلي عزمنا تشكيل حكومة تشرف على الانتخابات

وقال رئيس مجلس النواب إن التقارب التركي المصري سيكون له أثر إيجاب على الأزمة الليبية، وفق قوله، مضيفا أن استقرار ليبيا ينعكس الجميع وأنهم “لن ينسوا الدول التي وقفت إلى جانبهم”.

المصدر: روسيا اليوم

