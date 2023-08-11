رئيس مجلس النواب الليبي: سنشكل حكومة جديدة ودمج الحكومتين أمر غير وارد

أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أن رئيس مجلس الدولة الجديد محمد تكالة، أبدى استعداده للتفاهم والتواصل من أجل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وأضاف عقيلة صالح في مقابلة مع قناة روسيا اليوم، أن التوافق بين مجلسي النواب والدولة مستمر ويسير على الوجه المطلوب.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة 6+6 من مجلسي النواب والدولة لوضع مقترح لقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، ومجلس النواب ملزم حسب التعديل الدستوري رقم 13 بإصدار قانون الانتخابات.

ولفت إلى أنه من المتوقع إصدار القوانين الانتخابية حتى نهاية شهر أغسطس، وبعدها نشرع في تشكيل الحكومة.

كما رئيس مجلس النواب على ضرورة أن تكون في ليبيا هناك حكومة واحدة لإجراء الانتخابات بموجب التعديل الدستوري ومخرجات لجنة 6+6.

وتابع: نسعى لتشكيل حكومة وطنية تفرض سيطرتها على جميع مناطق ليبيا وتشرف على الانتخابات في البلاد.

ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن الحكومة الجديدة عليها تحديد تاريخ الانتخابات خلال 8 أشهر من إقرار القوانين.

ولفت إلى أنه لم يعلن فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة بعد، لحين الاتفاق على الآلية مع مجلس الدولة، مبينًا أن من تتوافر فيه الشروط ويحصل على التزكية من البرلمان والدولة سيعرض أمره على مجلس النواب المختص بمنح الثقة واختيار رئيس الحكومة.

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وأكد عقيلة صالح أن دمج الحكومتين أمر غير وارد ومرفوض لأن عبد الحميد دبيبة سحبت منه الثقة، وهو أيضاً مترشح للرئاسة ويجب ترك منصبه للترشح.

وأشار إلى أنه أكد للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي على عزمهم لتشكيل حكومة تشرف على الانتخابات، والولايات المتحدة والمجتمع الدولي اقتنعا بوجوب تشكيل حكومة جديدة تُشرف على الانتخابات.

ووضح أن عند إعلان مفوضية الانتخابات جاهزيتها لإجراء الانتخابات عندها يتم تحديد موعد الانتخابات العامة، مشيرًا أنه على مزدوج الجنسية التنازل عن جنسيته حال فوزه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وإذا لم يتنازل عن جنسيته فستكون جولة الإعادة بين الفائز الثاني والثالث.

وقال عقيلة صالح إن الدور الروسي داعم منذ البداية للشرعية المنتخبة في ليبيا، مشيراً إلى أن هناك اتجاه عربي لدعم الليبيين في الخروج من الأزمة ودعم عملية الانتخابات وتوحيد السلطة في البلاد.