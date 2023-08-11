“الزادمة” يفتتح مبنى التقويم والقياس بمراقبة التربية والتعليم في سبها

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افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المهندس سالم الزادمة المبنى الإداري للتقويم والقياس بمراقبة التربية والتعليم في سبها بعد صيانته وتجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات والملحقات الإدارية.

وأكد الزادمة على أن الحكومة الليبية ماضية في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية بكافة مناطق الجنوب الليبي وإنهاء معاناة مواطنيه لسنوات عديدة مضت، مشيرًا إلى أن وبالرغم من الصعوبات التي تواجهها الحكومة من نقص في الميزانيات إلا أنها عاقدة العزم على الدفع بعجلة البناء والتقدم والتطوير والإصلاح بمختلف القطاعات وفي مختلف المجالات التعليمية والصحية والمواصلات وغيرها من المجالات بمناطق الجنوب.