“قنيدي”: من المُستبعد أن يحدث توافق بين مجلسي الدولة والنواب بشأن القوانين الانتخابية 

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أكد عضو مجلس النواب سالم قنيدي أنه من المُستبعد موافقة مجلس الدولة على التعديلات التي طلبها مجلس النواب بشأن القوانين الانتخابية.

وأشار إلى أن عدم موافقة مجلس الدولة على التعديلات، تُعني نسف كل ما تم العمل عليه خلال الفترة الماضية، والعودة إلى نقطة الصفر، وأن أي تعديل على القوانين الانتخابية يُعني نسف شرعية التعديل الدستوري الثالث عشر ولجنة “6+6”.

وبين أن التعديل الدستوري الثالث عشر يُشير إلى أن قرارات لجنة “6+6” مُلزمة ونهائية، وإصرار الدبيبة على بقاء حكومته لما بعد الانتخابات، ورطة كبيرة ستعمق الشرخ السياسي الموجود حاليًا في ليبيا، إضافة إلى أن تمسكه بإشراف حكومته على الانتخابات يُعمق الأزمة السياسية.