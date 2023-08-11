النائب الثاني لـ”تكالة”: نشكر حكومة “حمّاد” للحفاظ على سلامة مصابي مستشفى بنغازي الدولي

أعرب النائب الثاني لمجلس الدولة الاستشاري “عمر خالد العبيدي” عن أسفه جراء الحريق الضخم الذي اندلع بالمستشفى الليبي الدولي بمدينة بنغازي ومانتج عنه من أضرار مادية جسيمة وحالات حروق. .

وقال العبيدي في بيان أصدره اليوم الجمعة ” أعبر بالنيابة عن زملائي في مكتب الرئاسة وكامل أعضاء المجلس عن عميق الأسف والحزن لهذا الحادث الأليم متمنين الشفاء العاجل للمصابين والمتضررين .

كما أكد على الشروع في التواصل مع الجهات المختصة لمعالجة المصابين ومتابعتهم حتى شفائهم التام .

وأعرب “العبيدي” عن شكره لرجال المطافئ وعلى رأسهم هيئة السلامة الوطنية الذين سارعوا للسيطرة على الحريق وإخماده وكل من ساعد في إخماد الحريق في أسرع وقت، وتقليل الأضرار، ومنع حدوث أية اضرار بشرية .

كما قدم الشكر لوزارة الصحة ولوزيرها وللأطقم الطبية التي قامت بدورها في الحفاظ على سلامة المرضى .

وأوصى العبيدي في بيانه الجهات ذات العلاقة بفتح تحقيق حول أسباب الحادث المؤسف لضمان عدم تكراره مع اتخاذ إجراءات السلامة في جميع المرافق الصحية العامة والخاصة.