“مجلس الدولة” يشكر القيادة العامة والحكومة الليبية على وقوفهما مع مصابي حريق مستشفى بنغازي

الوطن| رصد

شكر مجلس الدولة القيادة العامة والحكومة الليبية على وقوفهما مع مصابي حريق مستشفى بنغازي

وعبر مجلس الدولة عن أسفه وحزنه لهذا الحادث الأليم، ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين والمتضررين منه، ويؤكد على شروعه في التواصل مع الجهات المختصة لمعالجتهم متمثلة في وزارة الصحة الليبية ومتابعتهم حتى شفائهم التام.

هذا وشكر المجلس رجال الإطفاء والمطافي وعلى رأسهم هيئة السلامة الوطنية، الذين سارعوا للسيطرة على الحريق وإخماده في أسرع وقت، وأية جهات أخرى ساعدت في إخماد الحريق وإجلاء المرضى والمصابين من المستشفى.

وتقدم بالشكر والامتنان لوزارة الصحة، التي كانت في الموعد ومعها الأطقم الطبية والطبية المساعدة والتي قامت بدورها في الحفاظ على سلامة المرضى ونقلهم لمركز بنغازي الطبي.