الصول: إجراء الانتخابات غير ممكن في ظل بقاء حكومة الدبيبة

قال عضو مجلس النواب، “علي الصول” أنه، لا بديل عن تشكيل حكومة جديدة مهمتها الإشراف على الانتخابات.

وأضاف “الصول” في تصريحات صحفية أن، إجراء الانتخابات غير ممكن في ظل بقاء حكومة الدبيبة في العاصمة طرابلس.

وأشار إلى أنه، من الممكن إصدار القوانين الانتخابية الأسبوع المقبل، بتوافق المجلسين، ثم البدء في إجراءات تشكيل الحكومة والاستعداد للانتخابات، وفق خارطة الطريق.

واعتبر أن الأطراف الدولية التي ترفض تشكيل حكومة جديدة، تهدف لعرقلة المشهد، فيما يتطلب الأمر من الليبيين اتخاذ خطوات جادة في إطار انجاز مسار التوافق.