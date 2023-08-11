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همومة: لا يوجد خيار لأعضاء ورئيس مجلس الدولة سوى التعامل مع البرلمان

تم النشر منذُ 59 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري “أحمد همومة”، أنه لا يوجد خيار لرئيس مجلس الدولة وكذلك الأعضاء سوى التعامل مع مجلس النواب.
وأوضح همومة في تصريحات صحفية، أن الآليات العملية لمجلس الدولة محددة بوضوح في الاتفاق السياسي المدرج في الإعلان الدستوري والذي أصبح جزءا من النظام الدستوري للبلاد، وتنص هذه الآليات على أن شريك مجلس الدولة الوحيد هو مجلس النواب في تحقيق المهام التي تم انتخابهم لأجلها وهي وضع الدستور وإصدار قوانين الانتخابات الدائمة.
وأضاف قائلا: بناءً على ذلك فإنه لا يمكن لرئيس مجلس الدولة الجديد تجاهل التعامل مع مجلس النواب في هذه الجوانب المحددة في الإعلان الدستوري، على حد قوله.
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صحيفة الساعة 24

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