جبريل أوحيدة: تصريحات “دياز” تؤكد الاستمرار في إدارة الأزمة والتحكم في المصرف المركزي

قال عضو مجلس النواب “جبريل أوحيدة”، إن تصريحات المتحدثة الإقليمية باسم الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “روزي دياز”، تؤكد الاستمرار في إدارة الأزمة الليبية والتحكم في المصرف المركزي الليبي، بعيدا عن الانتخابات التي يتبجحون بها“.

وأضاف “أوحيدة” في تصريحات صحفية، أن “مجلس النواب فعل ما يجب أن يقوم به، من خلال تشكيل لجنة “6+6” والتوافق مع مجلس الدولة”، محذرا من “ضغوط يمكن أن تمارس على لجنة “6+6” للدفع بهم نحو طريق مسدود أو توافق غير قابل للتطبيق“.

وتابع: “إذا ما حدث ذلك، فلن يبقى من حل إلا فك الارتباط عن القوة القاهرة وإرادة ما يسمى بالمجتمع الدولي، ولجنتهم المتمادية التي تقتات على أزمة بلادنا“.

وأضاف قائلا: لن يبقى من حل إلا بفرض أمر واقع في المناطق المحررة، والتي تشكل أكثر من ثلاث أرباع ليبيا مساحة، بإجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية فيها، وترك المناطق التي تهيمن عليها سلطة العاصمة والمليشيات بدعم خارجي على ماهي عليه، إلى أن تتحرر من هذه الهيمنة“.

وقالت دياز خلال مشاركتها في برنامج “مباشر مع” على قناة “الجزيرة مباشر”، إن “تشكيل حكومة جديدة يطيل الفترات الانتقالية في البلاد”.