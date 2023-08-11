القبض على 39 شخصًا دخلوا ليبيا عبر أحد المطارات بأختام مزورة

أفادت مديرية أمن شحات بتمكن مركز شــرطة شحات من القبض على 39 شخص من جنسيات مختلفة دخلوا البلاد بطرق غير شرعية .

بعد ورود معلومات مفادها وجود اشخاص من جنسيات مختلفة في احدى الاستراحات بضواحي مدينة شحات وملكية الاستراحة شخص اجنبي حيثُ اصدر السيد رئيس مركز شرطة شحات تعلمياته للتأكد من المعلومات والتحرك الى المكان .

وتم تحرك الدوريات الى ضواحي مدينة شحات تبين وجود 39 شخص من جنسيات مختلفه تم نقلهم الى المركز للتحقيق معهم والتأكد من جوازات السفر والاقامة .

وبعد التحقيقات معهم اعترفوا بدخولهم للبلاد عبر المطار وختم دخول غير واضح مما يبين دخولهم غير قانوني وتزوير بالاختام .