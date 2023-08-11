مديرية أمن شحات تضبط 39 أجنبياً دخلوا ليبيا بطرق غير شرعية

تمكن عناصر الأمن بمديرية أمن شحات، من القبض على 39 شخصاً من جنسيات مختلفة دخلوا ليبيا بطرق غير شرعية.

وقالت المديرية في بيان أن هؤلاء الأشخاص تم القبض عليهم بعد ورود معلومات مفادها وجود أشخاص من جنسيات مختلفة في إحدى الاستراحات بضواحي مدينة شحات، وملكية الاستراحة تعود لشخص أجنبي.

وأضافت المديرية أن رئيس مركز شرطة شحات أصدر تعليماته بالتأكد من المعلومات، والتحرك إلى المكان، للقبض على هؤلاء الأشخاص، وجرى نقلهم إلى المركز، للتحقيق معهم، والتأكد من جوازات السفر والإقامة.

واعترف المقبوض عليهم بعد التحقيقات معهم، بدخولهم البلاد عبر المطار، لكن أختام الدخول غير واضحة، مما يبين أن دخولهم غير قانوني، وتزويرهم الأختام.

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