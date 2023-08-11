القبض على طفل سرق 13 ألف دينار من والدته

ألقى مركز شرطة طريق المطار في العاصمة طرابلس القبض على مراهق سرق 13 ألف دينار من والدته، بعد أن أبلغت عنه.

وكشفت مديرية أمن طرابلس فيمنشور لها عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، الجمعة، تفاصيل القضية التي بدأت بتلقي مركز الشرطة بلاغًا من مواطنة مفاده سرقة مبلغ مالي قيمته 13 ألف دينار من شقتها في غيابها من قبل ابنها البالغ ثلاثة عشر عامًا.

وأضافت المديرية أن الابن هرب خارج طرابلس، ليشكل مركز الشرطة فريق عمل للبحث والتحري، وعثر على المتهم لدى أقاربه في منطقة غوط الشعال.

وبالاستدلال مع الطفل اعترف بما نُسب إليه وأحيل لنيابة الأحداث من حيث الاختصاص.