شرطة الصابري تضبط مصريًا يمتهن بيع حبوب الهلوسة

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كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة الصابري ضبط شخص مصري الجنسية يمتهن بيع حبوب الهلوسة بالقرب من مقهى الديوانية بمنطقة السلماني.

وذكرت المديرية أن معلومات وردت إلى أعضاء التحريات بمركز شرطة الصابري عن شخص في وضع اشتباه بمنطقة السلماني بالقرب من مقهي الديوانية وهناك بعض المركبات تتجه نحوه ويتحدث مع من فيها ويقومون بإعطاه النقود.

وأفادت المديرية أن رئيس مركز شرطة الصابري مقدم فرج العشيبى أصدر تعليماته بالبحث والتحري والتأكيد على المعلومات الواردة.

وأوضحت مديرية الأمن أن أعضاء التحريات توجهوا إلى مكان الواقعة وعند وصولهم تم مشاهدة السالف الذكر واقفاً بجوار المقهى وبسؤاله عن أوراقه الشخصية اتضح أنه مصري الجنسية وكان مرتبكاً غير مُتزن في تصرفاته وكلامه مما أثار الشك لدى أعضاء التحريات.

وأكدت أن أعضاء التحريات باشروا بتفتيشه احترازيا وضبط بحوزته سجائر ملفوفة يشتبه بأن تكون مواد مخدرة وعدد 6 أقراص 2 منها نوع بترل وجميعها حبوب هلوسة وتم ضبطه والانتقال به إلى المركز.

وأضافت المديرية أنه بالاستلال معه تبين أنه يُدعى ي.ش.ع مصري الجنسية وتمت إحالته إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع بنغازي.