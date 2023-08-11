“بوجواري” يبحث مع وفدًا من الخارجية الهندية أوجه التعاون لعودة الشركات والعمالة الهندية للعمل في بنغازي

الوطن| رصد

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، يوم الأربعاء، مع وفداً من مندوبي وزارة الخارجية الهندية والسفير الهندي لدى ليبيا نجولكهام جانجتي، أوجه التعاون والتنسيق فيما يتعلق بعودة الشركات والعمالة الهندية للعمل في مدينة بنغازي.

وناقش اللقاء العمل تحقيق تعاون في مجالات التدريب والتطوير للعناصر المحلية في المجال الصحي والتعليمي والخدمات المحلية والطاقة الشمسية، وتقنية المعلومات.

وبحث اللقاء سُبل عودة العمل بمشروع بُرج بنغازي الكائن بجوار مقر المدينة الرياضية الذي تعاقدت على تنفيذه شركة “شابورجي بالونجي” للمقاولات العامة الهندية وتوقف العمل فيه عام 2011.

هذا وأثنى وفد مندوبي وزارة الخارجية الهندية والسفير الهندي لدى ليبيا، على حُسن الاستقبال وتعاون وتجاوب البلدية فيما يتعلق تحقيق تعاون فعال تكون له نتائج إيجابية على كافة المُستويات.

وحضر اللقاء عضوي المجلس التسييري عبدالباسط الجازوي، وأحمد الطيرة، ومدير مكتب رئيس المجلس يوسف الزواوي ومدير مكتب المراسم بنغازي عزالدين العبار.