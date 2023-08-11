عقيلة صالح: التوافق مع مجلس الدولة مستمر ونحن في نهاية التشريعات لـلقوانين الانتخابية

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أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن التوافق مع المجلس الأعلى للدولة مستمر ونحن في نهاية التشريعات لـلقوانين الانتخابية.

وأضاف صالح في لقاء مع روسيا اليوم مازلنا في انتظار الالية التوافيقة مع مجلس الدولة لاختيار الية تشكيل الحكومة الجديدة.

وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة وجود حكومة واحدة تتولى عملية الإشراف على الانتخابات القادمة

وأوضح صالح أن قوانين الانتخابات ستكون جاهزة من الجانب القانوني قبل نهاية شهر أغسطس الجاري.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن البعثة الأممية غير مقتنعة بإجراء الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة مهما كانت النتائج.

وأضاف صالح :”أجريت محادثة هاتفية مع رئيس مجلس الدولة محمد تكالة لتقديم التهنئة والتوفيق في مهامه، وأدعوه لأن يستمر التواصل مع النواب لأجل التوصل إلى توافق للوصول إلى إجراء اانتخابات برلمانية ورئاسية.

وأكد أن رئيس مجلس الدولة أبدى استعداده للتفاهم والتواصل من أجل العمل جميعا للخروج بليبيا من هذه الأزمة.

وأضاف صالح أن مجلس الدولة سينظر لملاحظات مجلس النواب حول قوانين الانتخابات وهي مقبولة ولا يمكن الاختلاف حولها.