القنيدي: استبعد موافقة مجلس الدولة على التعديلات التي طالب بها البرلمان

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب سالم القنيدي، إنه يستبعد أن يوافق مجلس الدولة على التعديلات التي طلبها مجلس النواب.

وأضاف القنيدي أنه إذا لم يوافق مجلس الدولة على التعديلات، التي طلبها مجلس النواب، فسينتهي عندها كل ما تم العمل عليه خلال الفترة الماضية من أجل إجراء الانتخابات، ونعود إلى نقطة الصفر.

وتابع أن سياسة مجلس الدولة بعد فوز تكالة برئاسة المجلس، ستتغير لأن عبد الحميد الدبيبة قدم الدعم له للفوز، وكما هو معروف فإن الدبيبة معارض لتشكيل حكومة جديدة لإجراء الانتخابات، ويصر على إشراف حكومته عليها.

وبين القنيدي أن إصرار الدبيبة على بقاء حكومته لما بعد الانتخابات هو ورطة كبيرة ستعمق الشرخ السياسي الموجود حاليا في ليبيا، وستفضي إلى إطالة أمد الأزمة.