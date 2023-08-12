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أبوجناح يشدد على تكاتف الجهود لوضع مصلحة مناطق الجنوب من أولى اهتماماتهم

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

شدد نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح، على ضرورة تكاتف الجهود لوضع مصلحة مناطق الجنوب من أولى اهتماماتهم.

وأكد بوجناح خلال لقائهم النائب في المجلس الرئاسي موسى الكوني، على ضرورة أن ينال الجنوب حقوقه المشروعة من موارد الوطن لضمان أمنه واستقراره.

وتم خلال اللقاء أمس الخميس استعراض الخطوات التي يجب اتخاذها لتنمية وإعمار الجنوب أسوة بالمناطق الأخرى.

واكد الحضور على الاستمرار في عقد الاجتماعات بشكل دوري للخروج بتوصيات تساهم بشكل مباشر في خدمة مناطق الجنوب.

وكان الكوني قد التقى أعضاء مجلسي النواب والدولة، ووزراء حكومة الوحدة الوطنية عن مناطق الجنوب حيث أعلنوا أن الكوني ممثلا لهم لمتابعة كل مايتعلق بالجنوب لتحقيق تنميته و استقراره من أجل الحصول على حقه من ثروة البلاد.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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