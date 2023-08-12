“السعيدي” يلتقي بوفد من أعيان وحكماء مدينة مرزق

الوطن| متابعات

زار وفد من حكماء وأعيان مدينة مرزق، وزير الاستثمار علي السعيدي في مكتبه بمدينة بنغازي، وذلك للحديث مع الوزير في العديد من الأمور ومناقشة مشاكل عدة على رأسها المحاولة في إيجاد حل لرجوع الأسر الموجودة و المهجرة في كل ربوع ليبيا من شرقها لغربها إلى مدينتهم.

كما تطرق اللقاء إلى ضرورة إعمار المباني التي هُدمت سواء مساكن أو مستشفيات و مدارس و كل المرافق العامة، وإلى ضرورة إعادة إحياء الأنشطة الاقتصادية في البلاد وعلى رأسها الزراعة و الصناعات الحِرفية في المنطقة .