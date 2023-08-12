ليبيا الان

“السعيدي” يلتقي بوفد من أعيان وحكماء مدينة مرزق

تم النشر منذُ 18 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

زار وفد من حكماء وأعيان مدينة مرزق، وزير الاستثمار علي السعيدي في مكتبه بمدينة بنغازي، وذلك للحديث مع الوزير في العديد من الأمور ومناقشة مشاكل عدة على رأسها المحاولة في إيجاد حل لرجوع الأسر الموجودة و المهجرة في كل ربوع ليبيا من شرقها لغربها إلى مدينتهم.

كما تطرق اللقاء إلى ضرورة إعمار المباني التي هُدمت سواء مساكن أو مستشفيات و مدارس و كل المرافق العامة، وإلى ضرورة إعادة إحياء الأنشطة الاقتصادية في البلاد وعلى رأسها الزراعة و الصناعات الحِرفية في المنطقة .

 

الوسوم

أعيان مدينة مرزق ليبيا مدينة مرزق وزير الاستثمار علي السعيدي

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك