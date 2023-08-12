تساؤلات حول اتفاق حل مشكلة المهاجرين الأفارقة بين ليبيا وتونس

نسرين سليمان

طرابلس – «القدس العربي»: بعد تصدر أزمة المهاجرين العالقين على الحدود الليبية التونسية عناوين الصحف ومناقشات المسؤولين والمنظمات ووسائل الإعلام، أعلنت ليبيا وتونس تمكنهما من الاتفاق على آلية لحل هذه الأزمة بشكل نهائي، ما أثار تساؤلات حول ماهية الاتفاق وعن كونه سيمثل حلاً نهائياً للأزمة أم لا.

واتفقت تونس وليبيا، الخميس، على إيواء المهاجرين من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء العالقين عند الحدود بين البلدين منذ قرابة شهر بعدما اقتادتهم إليها الشرطة التونسية، وفق شهادات عدة ومنظمات غير حكومية ووكالات أممية.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إنها توصلت لحل توافقي مع نظيرتها التونسية لإنهاء أزمة المهاجرين الأفارقة، وذلك خلال مباحثات في تونس الأربعاء، أجراها وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي ونظيره التونسي كمال الفقي.

وعقب ذلك، نشرت الوزارة في طرابلس صوراً عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك تظهر عدم وجود أي مهاجر غير شرعي في المنطقة الحدودية الليبية التونسية.

وحول الاتفاق وبينما لم تكشف ليبيا عن أي تفاصيله، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية فاكر بوزغاية، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه وبموجب الاتفاق فقد تكفلت تونس بمجموعة تضم “76 رجلاً و42 امرأة وثمانية أطفال”، أما الجانب الليبي فنقل مجموعة تتألف من نحو 150 مهاجراً، وفقاً للمصدر.

وتعليقاً على ذلك، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن الأمن القومي الليبية خط أحمر لن يسمح بتجاوزه تحت أي ظرف، مجددًا رفضه القاطع لتوطين المهاجرين في ليبيا. وقال، إن دعم الجهود الأمنية لحماية حدودنا البرية على رأس أولويات عملنا ومن أبرز مهامنا؛ ولذا ندعم بقوة الجهود التي يبذلها ضباط وزارة الداخلية في حكومتنا مع نظرائهم في تونس لحماية حدودنا المشتركة، وإخلائها من المهاجرين غير القانونيين، وتسهيل حركة مواطني البلدين في الدخول والخروج بشكل نظامي.

وجدد الدبيبة في تدوينة نشرها عبر صفحته على فيسبوك مساء الخميس، التأكيد على رفضه لتوطين المهاجرين في ليبيا، قائلاً مرة أخرى: “أؤكد أننا لن نسمح بتوطين المهاجرين في ليبيا، فقوانين بلادنا كفيلة بتنظيم كل ما يتعلق بدخول الأجانب إليها”.

كما أكد حرصه بشدة على توفير المساعدات الإنسانية للمهاجرين، وتسهيل إرجاعهم إلى بلدانهم التي جاؤوا منها، متعهداً بمواصلة استهداف أوكار تهريب المهاجرين وضربها في كل مكان نصل إليه.

وقال الدبيبة في ختام تدوينته، إن “على الاتحاد الأوروبي ودول الجوار التعاون معنا ودعم جهودنا”، مشدداً على أن “الحفاظ على الأمن القومي الليبي خط أحمر، لن نسمح بتجاوزه تحت أي ظرف، حفاظاً على بلادنا وعلى خارطتها الديمغرافية”.

وبعد ذلك، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، إصدار الوزير كمال الفقي تعليمات بنقل المهاجرين العالقين على مستوى الحدود مع ليبيا إلى ملاجئ آمنة، إثر مباحثاته مع نظيره المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي.

وأكدت التوصل إلى حل توافقي يقضي بإخلاء المنطقة الحدودية العازلة بين البلدين من خلال قبول كل طرف (تونس وليبيا) لمجموعة منهم، وفق ما أوضح بيان لوازرة الداخلية التونسية.

وأفادت الوزارة بأنه تحت إشراف والي مدنين (جنوب) ووحدات الحرس الوطني، نقل 126 مهاجراً، بينهم 8 أطفال، من العالقين على الحدود التونسية الليبية في رأس الجدير على متن 3 حافلات إلى مقرات الإيواء في ولايتي مدنين وتطاوين، والتي جرى اختيارها من قِبل الهلال الأحمر التونسي الذي تكفل بتقديم الرعاية الصحية والإغاثة الإنسانية لهم.

وفي الفترة الماضية، كثفت السلطات الليبية من جهودها لإنقاذ المهاجرين ولو بمنحهم ماء أو طعاماً أو تسليم بعضهم لمنظمة الهجرة الدولية، حيث أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية إنقاذ حرس الحدود عشرات المهاجرين غير النظاميين ممن “تم إبعادهم من قبل السلطات التونسية في اتجاه المناطق الحدودية داخل ليبيا”. ووثقت وزارة الداخلية انتشار المهاجرين في الصحراء على الحدود مع ليبيا، قبل أن يتم إنقاذهم من دوريات تابعة لها.

وعانى المهاجرون ظروفاً صعبة وثقتها عدسات كاميرا وزارة الداخلية الليبية، حيث نشرت الوزارة شهادات عدد من المهاجرين طردتهم السلطات التونسية إلى الحدود الليبية، وجهوا خلالها الشكر لحرس الحدود الليبي على إنقاذهم بعدما ظلوا عالقين في منطقة صحراوية لأيام.

وبعد شجار عنيف بين سكّان تونسيين ومهاجرين من جنوب الصحراء أودى بحياة مواطن تونسي في الثالث من تموز/يوليو، طُرد مئات المهاجرين الأفارقة من صفاقس، ثاني أكبر مدينة في تونس ونقطة الانطلاق الرئيسية للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

ونقلت السلطات الأمنية التونسية هؤلاء المهاجرين، وفق منظمات غير حكومية، إلى مناطق صحراوية غير مأهولة تقع في شرق البلاد قرب ليبيا وفي غربها قرب الجزائر.

وفي 13 تموز/يوليو، وجه وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، رسالة طمأنة إلى مواطني إفريقيا جنوب الصحراء القادمين إلى بلاده بطرق قانونية، مجدداً استعداد تونس للتنسيق مع سفاراتهم من أجل تسهيل إجراءات عودة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، وهي الرسالة التي جاءت عقب تداعيات ترحيل عدد منهم إلى منطقة قريبة من الحدود مع ليبيا.