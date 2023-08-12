بادي: البرلمان ساقط ولن نرضى بأي قرار يصدر عنه

وصف آمر لواء الصمود المُعاقب دوليًا، صلاح بادي، خلال مظاهرة بمدينة مصراتة مجلس النواب بـ”أنه لا يساوي شيئا”، قائلا: “من اليوم البرلمان لا يساوي شيء ولن نرضى بأي قرار يصدر عنه”.

وقال “بادي”، في كلمة له بالمظاهرة، “من اليوم هذا البرلمان ساقط بالنسبة لنا، لأن كل قرارته مزورة ولا تخدم إلا حفتر، الذي حاول عدة مرات الاستيلاء على الحكم، ولكن الله أخزاه بفضل الله وعزم الرجال”، حسب زعمه.

وأضاف، “هؤلاء تآمروا علينا في محور شر وتحالف فاسدين، والقضاء آخر محاولة لهم حتى يتمكنوا ليخفوا خزاياهم وجرائمهم بدعم من دول إقليمية ، والبرلمان طوال السنوات الماضية يُصدّر أزمات ومشاكل وصراعات، ويقوم بأعمال نهب وتضليل وتزوير وحماية جرائم حفتر”، حسب وصفه.

وتابع، “أي قانون أو قرار من هذا المكان الفاسد الذي باع الوطن، يُعتبر نكرة ولا يساوي شيء، البرلمان يتلاعب بمصير الليبيين، وتدخل في السلطة القضائية وقلب الموازين وعطّل الدائرة الدستورية.

وأشار إلى أن عقيلة أصدر قرارًا بتعيين هذا المدعو مفتاح القوي، وجاءوا به ليخلطوا الأوراق ويتمكنوا من سلطة القضاء، والمحكمة العليا والدائرة الدستورية هي البوابة الأولى والخندق الأول للشعب، مضيفا ” نحن باقون على العهد، وسنقف في وجوه كل الخونة والعملاء والفاسدين” وفقاً لكلامه.