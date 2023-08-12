الأطرش: لن نسمح بأية انتخابات مهددة لثورة الأحرار والحرائر

أكد رئيس ما يسمى «المكتب السياسي لتجمع ثوار 17 فبراير»، سامي الأطرش رفضه السماح بأية انتخابات مهددة لثورة الأحرار والحرائر، حسب قوله.

وقال “الأطرش”، في منشور له بفيسبوك، “رغم أن ثورتنا جاءت بقيم الديموقراطية والتداول على السلطة عن طريق صناديق الأنتخاب إلا أننا لن نسمح لكم بأية انتخابات صورية أو مهددة لثورة الحرائر والأحرار”.

وأضاف محذرا، “فحذاري من اللعب والخداع بتشريعاتكم الباطلة جملة وتفصيلا فأما انتخابات حره ونزيهة وعادلة واما لا وألف لا انتخابات صورية تهدف لوصول مجرمي الحرب وسفهاء القوم”.