تفاصيل استعادة ترنس كهربائي مسروق في سبها

أعلنت مديرية امن سبها، عن استعادة ترنس كهربائي مسروق .

وبالتفاصيل وفقًا للمديرية، ورد إلى مكتب تحريات مدير الأمن بلاغ من المواطن ” أ ع م خ ” المقيم بمنطقة الجديد بوسط مدينة سبها والذي أبلغ عن سرقة ترنس كهربائي بقوة 300 الصنع ألماني واستبداله بترنس آخر صيني بقوة 50 .

وأوضح المواطن أن المتهمين يستقلون سيارة نوع سوزي بيضاء اللون موديل 1997 وأكد أنه شاهدهم وهم يحملون الترنس على متن سيارتهم وقد تم التعرف عليهم من قبله وهم كل من المدعو/ .ح أ أ .والمدعو/ أ أ .

وفور حضور المواطن وتقديم بلاغه بشكل دقيق خرجت دوريات تابعة لمكتب تحريات المديرية وتم ضبطهم واسترجاع الترنس المسروق وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونيه وتمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة.