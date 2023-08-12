الحويج: أبلغت تونس بتوجيهات الدبيبة للبدء في تنفيذ الممر المشترك نحو إفريقيا

قال محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة، إنه أبلغ الجانب التونسي، بتوجيهات رئيس الحكومة للبدء في تنفيذ الممر المشترك نحو إفريقيا.

و التقى الحويج مع رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشّاني يوم أمس الجمعة بمقر الحكومة التونسية بالقصبة حيث تناول اللقاء أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة حجم التبادل التجاري وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم السابقة ووضعها تحت التنفيذ، كذلك تقييم المعبر الحدودي التجاري رأس جدير مؤكداً محمد الحويج على توجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة على البدء في تنفيذ مشروع الممر الليبي التونسي نحو بلدان أفريقيا جنوب الصحراء ووضع رؤية مستقبلية مشتركة للحفاظ على الأمن الغذائي والدوائي بين البلدين، بحسب بيانه.

كما أشار رئيس الحكومة التونسية على أهمية هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات التونسية الليبية منوهً على دور القطاع الخاص في التنمية والعلاقات التجارية في مختلف المجالات بين البلدين.

وحضر اللقاء القائم بالأعمال بسفارة دولة ليبيا بتونس مصطفى إقدارة و وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد ووزير التجارة وتنمية الصّادرات كلثوم بن رجب بجمهورية تونس ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض ورئيس الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليديّة سمير ماجول.

وبحت الحاضرون الاستعدادات الجارية لعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة المقرر عقدها في ليبيا – طرابلس، بحسب بيان وزارة الحويج.