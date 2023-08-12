الكوني يختتم زيارته لتشاد – بوابة أفريقيا الإخبارية

اختتم النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، زيارته لتشاد بعد مشاركتة للرئيس محمد إدريس ديي، في الاحتفال بالذكرى 63 لاستقلال جمهورية تشاد.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه كان في توديع الكوني بمطار العاصمة انجامينا، وزير الخارجية محمد النظيف، والقائم بأعمال سفارة ليبيا في تشاد المكلف، وأعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة.

والتقى الكوني الخميس محمد دبي، الرئيس الحالي لتجمع دول الساحل والصحراء ” س، ص” وبحث معه الأوضاع في دولتي النيجر، والسودان، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.