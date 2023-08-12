وزير بحكومة دبيبة يدعو لإنشاء جبهة وطنية تحشد الضغط الشعبي لحل الأزمة الليبية

دعا وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، سلامة الغويل، إلى إنشاء جبهة وطنية، هدفها الحشد للضغط الشعبي لحل الأزمة الليبية، مؤكدا أن تلك الخطوة لا غِنى عنها.

وقال الغويل في تغريدة عبر حسابه على موقع “X”: “لا غنى عن إنشاء جبهة وطنية واسعة توحد كلمة الليبيين ومطالبهم وتحشد الضغط الشعبي لحل الأزمة”.

وأضاف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية: “التشرذم وتشتيت الليبيين في مشاريع متعددة وكيانات قزمية، من أسباب عدم تعامل العالم معنا باهتمام دولًا ومنظمات”.