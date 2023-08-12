ليبيا الان

قيادي بتيار بوسهمين: حددنا خارطة طريق وعلى الشعب أن يتحرك

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عبر عوض عبد الصادق، رئيس المكتب السياسي لتيار يا بلادي، الذي يترأسه نوري بوسهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، عن عدم تفاؤله حيال رئاسة مجلس الدولة الاستشاري الجديدة، وذلك في تصريحات تلفزيونية.

قال عبد الصادق، إن مجيء مجلس الدولة تم عبر اتفاق مزعوم ومزور مع النواب، وظهرت نتائجه الآن أمام الشعب الليبي، ومنذ سبع سنوات لم يقدم شيئا، ولم نر إلا الوعود الوهمية من المشري، وهذا التغيير في رئاسة مجلس الدولة لن يصب في مصلحة فبراير وسيزيد من التمديد.

وتابع رئيس المكتب السياسي لتيار يا بلادي قائلًا “نحن كتيار يا بلادي حددنا خارطة طريق واتفقنا مع كثير من الأحزاب، لكننا لا نملك الأدوات، ويجب على الشعب أن يتحرك من أجل قيام دولة المؤسسات” وفق تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

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