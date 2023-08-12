ليبيا.. وصول 97% من الكتب المدرسية لطلاب التعليم الأساسي في سرت

أعلن مدير مكتب شؤون المخازن في مراقبة التربية والتعليم ببلدية سرت، حسن اعنيد السيوي، وصول شحنة جديدة من الكتاب المدرسي للعام المدرسي 2023 ـ 2024م إلى البلدية.

وقال السيوي، في تصريحات له، إنه بوصول هذه الشحنة تكون نسبة ما وصل إلى المخازن الفرعية في المراقبة من وزارة التعليم في طرابلس 97% من المقررات والعناوين الدراسية لمرحلة التعليم الأساسي.

وأضاف أن المتبقي ثلاثة مقررات وهم كتاب الرياضيات للصف التاسع، واللغة الإنجليزية للصف الرابع، والخط للصف الثامن.

وأشار السيوي إلى أن 50% من مخصصات المراقبة من المقررات والكتب المدرسية لمرحلة التعليم الثانوي وصلت إلى مخازن المراقبة، مضيفا: “جاري توريد بقية العناوين خلال الأسبوع الجاري”.

وكشف السيوي أن توزيع الكتاب المدرسي على المؤسسات التعليمية ببلدية سرت سيكون بداية من السبت 12 من أغسطس وفق الجدول المعد من اللجنة المكلفة بالإشراف على انطلاق العام المدرسي الجديد بسرت، برئاسة مدير مكتب التعليم الثانوي في المراقبة.

وناشد مديري المؤسسات التعليمية الالتزام بالمواعيد المحددة، وإحضار الإحصائيات، واصطحاب الأختام عقب تسلم مخصصات كل مدرسة تعليمية.