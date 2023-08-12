وكالة أوروبية: أعداد المهاجرين القادمين من ليبيا وتونس تقفز إلى 115٪ خلال 7 أشهر

قفزت أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا أوروبا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2023 بنسبة 115٪ والذين انطلقوا من شمال أفريقيا، وخاصة من ليبيا وتونس، وفق بيانات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس).

وذكرت “فرونتكس”، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أمس الجمعة، أن 89 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا سواحل أوروبا الجنوبية منذ بداية العام 2023، قادمين من ليبيا وتونس عبر منتصف البحر المتوسط، مقارنة بـ23 ألف مهاجر وصلوا أوروبا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتوقعت الوكالة الأوروبية ازدياد أعداد المهاجرين الذين يسلكون مسار وسط البحر المتوسط صوب أوروبا خلال الأشهر المقبلة، في الوقت الذي تقدم فيه عصابات تهريب البشر أسعار أقل للمهاجرين المنطلقين من ليبيا وتونس، وسط منافسة شرسة فيما بينها.

وتؤكد الوكالة أن مسار منتصف البحر المتوسط هو الأكثر نشاطا للهجرة غير الشرعية صوب أوروبا، والمسؤول عن نصف عمليات تعقب المهاجرين في البحر المتوسط خلال العام 2023.

كما يؤكد البيان أن هذه الحصيلة هي الأعلى منذ العام 2017. وذكر: «تلك هي الحصيلة الأعلى المسلجة مقارنة بالفترة نفسها منذ العام 2017. يظل مسار منتصف البحر المتوسط المسار الأكثر نشاطا للهجرة غير الشرعية صوب أوروبا».