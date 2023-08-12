اتفاق ليبي تونسي على فض الإشكاليات المتعلقة بمعبر راس اجدير

التقى وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، محمد الحويج، برئيس الحكومة التونسية، أحمد الحشاني، في تونس، وتناولا عددا من الملفات المشتركة بين البلدين، ولا سيما التعاون الاقتصادي.

وحضر اللقاء وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيّد، ووزيرة التجارة كلثوم بن رجب قزاح، والقائم بأعمال السفارة الليبية في تونس مصطفى قدارة، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، ورئيس الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليديّة سمير ماجول.

وقالت السفارة الليبية لدى تونس، في بيان لها، إن الحويج أكد أهمية دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، تفعيلا لمذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، مشيرا إلى استعداد الجانب الليبي لعقد اللجنة العليا المشتركة في طرابلس.

ووفقا للبيان، فقد قدم الحويج التهنئة إلى رئيس الحكومة التونسي لمناسبة توليه رئاسة الحكومة، بينما أعرب الحشاني عن ارتياحه للحركيّة التي تشهدها علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

أثنى الحشاني على نتائج زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إلى تونس نهاية العام 2022م، داعيا إلى مزيد من تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

واجتمع الحويج مع وزيرة التجارة، واتفقا على تكوين فريق تواصل، لفض الإشكاليات بمعبر راس أجدير.

وتوصل الاجتماع كذلك إلى تكوين فريق مشترك، لتعزيز التعاون في مجال الأمن الدوائي والغذائي، وكذلك تشكيل لجنة تتابع تنفيذ مشروع الممر التجاري البري.