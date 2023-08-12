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الحويج يبحث آلية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بالجمهورية التونسية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة منتهية الولاية محمد الحويج مع رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشّاني بالجمهورية التونسية بمقرالحكومة القصبة ، بناءً على تعليمات رئيس الوزراء بالحكومة منتهية الولاية الدبيبة، لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة حجم التبادل التجاري وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم السابقة ووضعها تحت التنفيذ .

كما تناول اللقاء تقييم المعبر الحدودي التجاري رأس اجدير، والاستعدادات الجارية لعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة المقرر عقدها فيليبيا .

وأشار رئيس الحكومة التونسية إلى أهمية هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات التونسية الليبية منوهً على دور القطاع الخاص في التنميةوالعلاقات التجارية في مختلف المجالات بين البلدين .

الوسوم

#الحكومة منتهية الولاية ليبيا محمد الحويج وزير الإقتصاد والتجارة

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الوطن الليبية

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