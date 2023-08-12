الحويج يبحث آلية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بالجمهورية التونسية

الوطن| رصد

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة منتهية الولاية محمد الحويج مع رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشّاني بالجمهورية التونسية بمقرالحكومة القصبة ، بناءً على تعليمات رئيس الوزراء بالحكومة منتهية الولاية الدبيبة، لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة حجم التبادل التجاري وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم السابقة ووضعها تحت التنفيذ .

كما تناول اللقاء تقييم المعبر الحدودي التجاري رأس اجدير، والاستعدادات الجارية لعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة المقرر عقدها فيليبيا .

وأشار رئيس الحكومة التونسية إلى أهمية هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات التونسية الليبية منوهً على دور القطاع الخاص في التنميةوالعلاقات التجارية في مختلف المجالات بين البلدين .