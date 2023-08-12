بالاسماء… التفاصيل الكاملة لاجتماع مصراتة الماضي وموقفه من حكومة الوحدة الوطنية

كشفت مصادر مطلعة التفاصيل الكاملة لإجتماع مدينة مصراتة، الذي انعقد يوم الخميس الماضي، وتتاول عدد من المحاور.

وتناول اجتماع مصراتة يوم الخميس، الاوضاع السياسية في ليبيا ومناقشة الشأن الأمني والعسكري في المدينة.

وبحسب المصادر فقد حمل عنوان الاجتماع ” مناقشة اخر التطورات السياسية والامنية” .

وكانت اهم محاور الاجتماع وفقاً للمصادر:

ملف الأمني والعسكري داخل وخارج المدينة .

ملف فساد الحكومة الوحدة الوطنية .

ملف الحكومة القادمة .

ملف الوضع السياسي .

ووفقا للمصادر تمت مناقشة شؤون تخص المدينة امنياً وسياسياً واجتماعياً .

واشارت المصادر إلى أن الكلمة الذي اجمع عليها كل الحاضرين هي : بأنه إذا اجمعت الاجسام التشريعية على استبدال الحكومة بحكومة جديدة لن نجعل حكومة الوحدة تحتمي بالمدينة او بأبنائها وتسبب لنا حرج مع الليبين.

وأكدت المصادر أنه تم تنسيق لجان مختلفة لتوي ترتيبات قادمة وتنسيق أجتماع كبير يضم عدد اكبر داخل مدينة مصراتة وسوف تكرر الاجتماعات الايام المقبلة لمتابعة الوضع والتغييرات القادمة .

وشدد العديد من الحضور رفض فساد حكومة الوحدة الوطنية وعدم السماح بإستخدام مدينة مصراتة لحماية اعمالها، كما حرض العديد منهم ضد الحكومة وابدوا الاستعداد للهجوم على الحكومة وخلعها وتغييرها بحكومة جديدة برئاسة شخصية قوية من مصراتة، بالاضافة إلى انتقاد اقالة سليمان الشنطي واستبداله.

الحضور هم:

أعيان وحكماء مصراتة:

الشيخ خليفــة الزواوي

الشيخ ابراهيم بن غشير

الشيخ علي باشاغا

محمد الطاهر عيسى

مصطفى الشاوش

مصطفى الـمازق

احمد ساسي

محمد بن كاطو

مفتاح الرمالي

ابراهيم شاكة

الحاج حمد الفقي

محمد شاكة

سالم كرواد

شيخ حسين زين

محمود ساطي

شخصيات سياسية:

فوزي عبد العال

سليمان الفورتية

محمد المنتصر

خليفة الغـويل

ادريس طرينه

محمد المحيشي

قادة ثوار وقيادات أمنية وعسكرية:

احمد سبـسي التيغي

حمادي ابو شعالة

محمد الحصان

عبد الحميد التير

عبدالله اسباقة

مهند المحجوب

محمد سليم الشيشة

الافندي سالم أبوراوي

هارون المحيشي

اسماعيل الجمل

ابراهيم ابو راوي

يعقوب المحيشي

وجدي سويسي

هيثم القويري

محمد بن حليم

امحمد احويدق

هيثم الفقيه سخظه

عبدالله دوريش

محمد الفرجاني

علي اسباقة الشاويش

القوبو

قيادات شبابية:

محمود الاشلم

الطاهر باشاغا

محمد الاربد

خالد البيرة

هشام شنب

مهند بن نصر

محسن شبش

هيثم بن غزي

علي الشركسي

مهند الاحول

خالد الأحرش

عبد اللطيف القويري

عبد الحكيم القليب

ايهاب البيرة

الطاهر بلتو

مهند الصادي

اسامه جعفر

الحارث عيسي

نبيل الحمروش

يوسف عيسي

علي تربلو

بشير الزرقاني

اسامه فكرون

عبدالمنعم سوالم

محمد الاحرش.