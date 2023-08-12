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ليبيا.. طقس مستقر واعتدال في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

الطقس في ليبيا

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار استقرار الطقس، واعتدال درجات الحرارة علي غالبية مناطق ليبيا.

ففي راس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة ،السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على غالبية المناطق بين 30 و35 درجة مئوية.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء قليلة السحب، وتتكاثر أحياناً، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على غالبية المناطق بين 26 و31 درجة مئوية.

وفي الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية.

أما في الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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