ليبيا.. طقس مستقر واعتدال في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار استقرار الطقس، واعتدال درجات الحرارة علي غالبية مناطق ليبيا.

ففي راس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة ،السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على غالبية المناطق بين 30 و35 درجة مئوية.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء قليلة السحب، وتتكاثر أحياناً، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على غالبية المناطق بين 26 و31 درجة مئوية.

وفي الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية.

أما في الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية.