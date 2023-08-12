البريقة لتسويق النفط تنفي توقف في إمدادات الوقود إلى المحطات في طرابلس

الوطن/متابعات

قال الناطق باسم شركة البريقة لتسويق النفط احمد المسلاتي في تصريحات صحفية إن خروج الطلبيات من مستودع طرابلس النفطيلصالح جميع شركات التوزيع مستمر ، وبهذا نفت شركة البريقة لتسويق النفط وجود أزمة وقود في العاصمة طرابلس أو توقف في إمداداتالوقود إلى المحطات .

وأضاف المسلاتي أن توقف الإمدادات من ميناء طرابلس لبعض المحطات داخل العاصمة طرابلس كان بسبب ترتيبات الاحتفال بذكرىتأسيس الجيش الليبي، وأن التزويد قد استمر من مستودع طرابلس النفطي لتنفيذ كافة الطلبيات لصالح شركات التوزيع.