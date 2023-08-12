الجديد: نحن في زمن الصراع على الغنيمة 

تحدث مختار الجديد، على حسابه في موقع فيسبوك عن مصراتة، وقال إن ما يحدث بها يفسر ما يحدث في ليبيا ككل، وفق قوله.

كتب قائلًا على فيسبوك اليوم “إذا أردت أن تعرف ماذا يحدث في ليبيا فعليك أن تعرف ماذا يحدث في مصراتة. وإذا أردت أن تعرف ماذا يحدث في مصراتة فعليك أن تعرف ماذا يحدث في ليبيا، والحوش المصراتي فيه مربوعة وحدة، والمربوعتين لازم اتطيح وحدة منهن وكل طرف يبي يطيح المربوعة الثانية ولكن الخوف انهم يطيحو الحوش على رؤوسنا”.

أضاف قائلًا “الشعارات الرنانة ولى زمانها ولم تعد تنطلي على أحد .. الآن زمن الصراع على الغنيمة وشعار المرحلة هو، مشكلتنا في الفساد اننا ماحصلناش حصتنا فيه.. آخر سطرين ديرهن حلق في وذنك تذكرهم كلما وسوس لك الشيطان أن تصدق أحد الشياطين”.