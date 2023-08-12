المرصد التونسي: الاتفاق بين بلدنا وليبيا بشأن المهاجرين خطوة غير كافية

اعتبر مدير المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، أن الاتفاق بين تونس وليبيا بشأن المهاجرين غير الشرعيين خطوة غير كافية، بسبب افتقار البلدين إلى الإمكانيات التي تسمح بإيواء هؤلاء المهاجرين والتكفل بخدماتهم الصحية وغيرها.

وقال “عبد الكبير”، في تصريحات صحفية، إن الاتفاق يقضي بتبادل المعلومات والتنسيق المشترك ومنع كل طرف من تدفق أفواج أخرى من اللاجئين وطالبي اللجوء من وإلى الطرف الآخر.

وأكد أن الهجرة غير الشرعية قد تحولت من ملف إنساني إلى ملف سياسي، والأوروبيون يمارسون ضغوطا كبيرة جدا على تونس بهدف أن توقع على الاتفاق معهم.