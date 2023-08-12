استرجاع أسلاك كهربائية نحاسية بعد سرقتها في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة سيدي خليفة تمكن من استرجاع أسلاك كهربائية نحاسية تم سرقتها في الفترة الماضية مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأحياء السكنية الواقعة في نطاق اختصاص المركز.

وبينت مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه تم إعداد خُطة مُحكمة من قبل رئيس مركز شرطة سيدي خليفة عقيد ربيع الورفلي تقضي بتسيير دوريات راجلة ومتحركة لتمشيط المنطقة وأثناء ترجل أعضاء التحريات داخل المنطقة شاهدوا تجمع لعدة أشخاص فاتجهوا مترجلين نحوهم وعند مشاهدتهم لأعضاء التحريات لاذو بالفرار تاركين خلفهم كمية من الأسلاك الكهربائية النحاسية المسروقة.

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أنه تم استدعاء دورية تابعة للمركز ونقل الإسلاك إلى المركز مؤكدة تواصل البحث عن الأشخاص الذين لاذوا بالفرار.