الحويج يؤكد أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ليبيا وتونس

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أكد وزير الاقتصاد محمد الحويج على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ليبيا وتونس وزيادة حجم التبادل التجاري.

وشدد الحويج خلال لقائه رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني على تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم السابقة ووضعها تحت التنفيذ، كما تم تقييم المعبر الحدودي التجاري رأس جدير.

وأشار إلى البدء في تنفيذ مشروع الممر الليبي التونسي نحو بلدان أفريقيا جنوب الصحراء ووضع رؤية مستقبلية مشتركة للحفاظ على الأمن الغذائي والدوائي بين البلدين .

من جانبه أكد الحشاني على أهمية هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات التونسية الليبية منوهًا على دور القطاع الخاص في التنمية والعلاقات التجارية في مختلف المجالات بين البلدين