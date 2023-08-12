الكيلاني تعلن عن مواعيد صرف مرتبات المعاش الأساسي لصندوق التضامن ومنحة الزوجة والأبناء

ليبيا – أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني أن الوزارة ستصرف مرتبات المعاش الأساسي لصندوق التضامن عن شهر يوليو خلال أقل من أسبوع،منوهة إلى أن صرف مستحقات منحة الزوجة والأبناء عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر سيتم خلال الفترة القليلة القادمة.

الكيلاني وفي تصريحات خاصة لمنصة “حكومتنا”طمأنت كافة العاملين في قطاع الشؤون الاجتماعية انتهاء عملية مطابقة المرتبات،مقدمة الشكر لوزارة المالية على تعاونها في ذلك.

وأشارت إلى أنها ستزور خلال الأسبوع القادم الأردن ومصر لتحديد عدد الأطفال ممن تم إدخالهم في برامج علاجية من طيف التوحد كما سيتم استجلاب فريقين طبيين من مصر وتركيا لتوطين العلاج في ملف العقم بالتعاون مع جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية.

الكيلاني نوهت إلى تعاون وزارتها مع وزارة العمل لدعم شرائح الأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة في تأسيس مشاريع خاصة بهم.