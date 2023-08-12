ليبيا.. رئيس النهر الصناعي يطالب بتحصيل إيرادته لاستكمال مشروعات الجهاز

قال رئيس اللجنة الإدارية لجهاز إدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي، أحمد علي الديب، إن هناك ضرورة لتحصيل الجهاز مخصصاته المالية، وجمعه إيراداته، وفقا للجهات المشمولة بالقانون، لاستكمال مراحل المشروع.

والتقى “ألديب” مع رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وفق المكتب الإعلامي لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.

وتناول الاجتماع أبرز التحديات التي تعرقل عمل جهاز إدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي في حصوله على المخصصات المالية وفقا للقانون رقم 10 لعام 1983.

وكان جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، أعلن استكمال أعمال صيانة خط «أجدابيا – بنغازي»، والبدء في أعمال إزالة الأنبوب المتضرر، وتنفيذ خطة العمل المتفق عليها، لصيانة الإخفاق الواقع في المحطة رقم 41، الذي تسبب في توقف الإمداد المائي بالخط الناقل للمياه من مدينة أجدابيا إلى بنغازي، وفق بيان الجهاز 24 يوليو الماضي.

جاء ذلك إثر وقوع انفجار بأحد خطوط المياه في المحطة «41+360» الواقعة قرب منطقة الزويتينة شرق مدينة أجدابيا، آنذاك، مما خلّف غرق مزارع، وهدر كميات من المياه تقدر بنحو 500 ألف لتر مكعب، وذلك قبل أن يعلن جهاز النهر الصناعي السيطرة على التسريب.