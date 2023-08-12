انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني للنظام المصرفي في بنغازي 

الوطن| متابعات

انطلقت صباح اليوم السبت في بنغازي جلسات المؤتمر الدولي الثاني للنظام المصرفي في ليبيا تحت شعار : (نحو رؤية مستقبلية للتطوير ) .

وأوضح رئيس اللجنة العلمية ، فخر الدين على الصهبي لوكالة الأنباء الليبية ،أن اللجنة تسلمت 67 ورقة بحثية رفض منها ما نسبته 45 في المائة لعدم مطابقتها للاشترطات و بلغت المشاركة منها 37 ورقة من بينها مشاركتان من سلطنة عمان وفلسطين.

و يتخلل جلسات المؤتمر الذي تستمر ثلاثة ايام استعراض 34 ورقة علمية تتحدث عن النظام المصرفي والنشاط الاقتصادي و المصارف والمؤسسات غير المصرفية العاملة في ليبيا بالإضافة الى التطورات التقنية الحديثة والنظام المصرفي في البلاد و الرؤية المستقبلية نحو التطوير.

ويهدف المؤتمر، بحسب المنظمين، إلى التأكيد على دور مصرف ليبيا المركزي في متابعة الشأن الاقتصادي المحلي، والإقليمي، والدولي، بيان دور النظام المصرفي الليبي في النشاط الاقتصادي، تشخيص واقع النظام المصرفي المحلي، بيان دور المؤسسات المالية غير المصرفية الداعمة و رسم رؤية مستقبلية لتطوير النظام المصرفي الليبي.

ويشار أن المؤتمر الدولي الثاني ينظمه مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع مركز بحوث العلوم الاقتصادية ومركز الرقيب للتدريب والتنمية والاستشارات المالية برعاية المصرف التجاري الوطني.

و افتتح جلسات المؤتمر بحضور نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي و عضو عن مجلس إدارته ووزير التخطيط السابق بحكومة الوحدة الوطنية ، ومدراء المصارف العامة و الخاصة ، و رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة.

و تمحورت النسخة الأولى للمؤتمر عام 2021 حول الصيرفة الإسلامية في ليبيا تحت شعار “الواقع وسبل التطوير “.