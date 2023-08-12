العثور على أجهزة لتعدين العملات الرقمية بطريقة غير شرعية في جنزور

أعلنت كتيبة فرسان جنزور اكتشاف مقر جديد يستخدم أجهزة تعدين العملات الرقمية بطريقة غير شرعية.

وأكدت كتيبة فرسان جنزور عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” اليوم السبت القيام بعملية رصد وتتـبع واسعة استمرت لأيام بـعد الاشتباه في إحدي المواقع داخل مدينة جــنزور تقوم بنـشاط غير قـانوني حيث تستعمل أجهزة عـالية الطاقة وهو ما يخالف قواعد السياسة النقدية.

وبينت الكتيبة أن أفراد السرية الأولى ومكتب الأمن الداخلي جنزور عثروا من خلال تفتيش الموقع على معدات تستخدم في تعدين العملات الرقمية (البيتكوين) وكذلك المبردات الخاصة بها والتي تعمل بجهد كهربائي عالي جداً والتي تشكل خطر وضرر جسيم على الصعيد الاقتصادي وعلى المصلحة العامة وهي لا تخضع إلى متابعة أو مراقبة من الجهات الحكومية.

وأكدت الكتيبة في منشورها بأنه تم تحريز المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها إلى جهات الاختصاص.

وأشارت الكتيبة إلى أن الأجهزة الضبطية والأمنية في مصراتة وزليتن اكتشفت خلال الفترة القريبة الماضية مقرين كانا يستخدمان الطاقة الكهربائية بنسبة علية جدا وعند تفتيشهما اتضح أنهما مركزين مهمين للعملة الرقمية البتكوين.