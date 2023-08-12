إسماعيل: نعمل الآن على فتح مسارات مخطط الجيل الثاني في بلدية سوق الجمعة

ليبيا – قال رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العامة محمد إسماعيل إن شركة الخدمات العامة تعمل الآن على فتح المسارات في بلدية سوق الجمعة في المنطقة الممتدة من “كوبري” عرادة وصولًا إلى “كوبري” الفرناج والذي يعد ضمن المخططات المعتمدة للجيل الثاني الذي تعمل عليه الشركة الآن.

إسماعيل أشار في تصريح لقناة “ليبيا بانرواما” إلى أن الشركة قطعت ما لا يقل عن 50% من أعمال التوسعة وتهيئة البنية التحتية بهذا المسار بالتعاون مع لجنة فتح المسارات وشركة الكهرباء والجهات الأمنية.

ولفت إلى أنه فور الانتهاء من أعمال التوسعة وتحديث البنية التحتية سوف يشهد هذا الطريق تغيرًا جذريًا من حيث انسيابية الحركة المرورية بعد أن كان يشهد أزمة خانقة في حركة السير.