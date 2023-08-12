حكومة الوحدة: أنباء استقالة وزير التعليم العالي من منصبه غير صحيحة

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، إن ما تم تداوله من أنباء حول استقالة الوزير عمران القيب، غير صحيح.

جاء ذلك بعد إصدار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة، قرارا بتكليف وكيل الوزارة، صالح الغول، بتسيير أعمال الوزارة لحين عودة الأول من عطلته.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الوزير يخضع للعلاج خارج البلاد بعد مرض عضال ألمّ به، مما استدعى رئيس مجلس الوزراء تكليف الغول لحين تعافي الدكتور عمران القيب.

وبموجب خطاب رسمي صادر عن رئاسة مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، تكلّف صالح خليفة الغول بتسيير أعمال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدءا من 6 أغسطس الجاري.

وأكد الخطاب تكليف الغول موقتا لحين عودة الوزير عمران القيب من عطلته الطارئة، وانتهاء رحلة علاجه خارج البلاد.