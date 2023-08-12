المنطقة الحرة بمصراتة تعلن إنجاز 75% من أعمال المبنى الإداري الجديد

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أعلنت المنطقة الحرة بمصراتة أن المبنى الجديد لمشروع تنفيذ المبنى الإداري الرئيسي، وصلت نسبة الإنجاز به لمرحلة الهيكل الخرساني لما يقارب 75% وصُمّم بشكل يجمع بين الهوية الليبية والحداثة.

وأضافت في منشور لها عبر صفحتها على الفيسبوك أنه خلال الأيام الماضية تم الإنتهاء من بناء الأقواس المركزية للمبنى التي توضّح الشكل المعماري والهوية الليبية بإجمالي عدد 8 أقواس مركزية ، وتم الإنتهاء من صب الأدوار ” الأرضي – الأول – نصف الثاني ” ، على أن يُستكمل صب سقف بقية الدور الثاني هذا الشهر.

وأكدت أن موعد سقف الدور الثالث خلال الشهر القادم مشيرة أن المبنى مكون من أربع طوابق بمساحة 10,000 متر مربع ، سيوفر مساحات مريحة للعاملين لتكوين بيئة عمل مثالية ، وبنية تحتية وتقنية تضم شبكة ألياف عالية السرعة ومرافق متكاملة وغرف تحكم ومراقبة ومنظومة إنذار الحرائق ، متوقع نهاية مشروع الهيكل الخرساني وتسليمه لمرحلة التشطيب خلال شهر أكتوبر المقبل .